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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mehmet Özhaseki:“Kumpas işini siz mi ele aldınız, ne halt ediyorsunuz, kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz?”

Mehmet Özhaseki:“Kumpas işini siz mi ele aldınız, ne halt ediyorsunuz, kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz?”

Mehmet Özhaseki'nin konuşması

Sosyal Tesis Belediye Başkanlığı Çatışma Milyar Dolar Bakanlık 

-Detaylar

( ANKARA )- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- “2 gün önce izledim, Mansur Bey şöyle diyor, ‘Yakında ne bantlar çıkacak göreceksiniz.’ Ne bandı çıkıyor ya, kumpas işini siz mi ele aldınız? Ne halt ediyorsunuz, kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz? Bunlardan o kadar çok iftiraya uğradım ki, o kadar montaj, o kadar yalana maruz kaldım ki”- “Özellikle 2 dönemdir aday olan ve kaybeden CHP adayı hala projelerini söyleyemedi. Türkiye’nin en güzel kentine adaysan projelerini yaz, altına imzanı at ve insanlar ne yapacağını bilsinler. Niye adaysın kardeşim sen, hiç projen yok senin. Laf olsun diye proje söylenmez, bilgi, tecrübe ister ve bu biz de var” ANKARA

- Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “2 gün önce izledim, Mansur Bey şöyle diyor, ‘Yakında ne bantlar çıkacak göreceksiniz.’ Ne bandı çıkıyor ya, kumpas işini siz mi ele aldınız? Ne halt ediyorsunuz, kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz? Bunlardan o kadar çok iftiraya uğradım ki, o kadar montaj, o kadar yalana maruz kaldım ki” dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan’da Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.
Burada Kahramankazanlılara seslenen Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı, 2 yıldan fazla da bakanlık görevinde bulunduğunu hatırlatarak, “Ömrüm hizmetle geçti. Altyapı sorunu bırakmadım. Altgeçit, üstgeçit, sosyal tesisler yaptık. Şehri geleceğe taşıyan büyük projeler yaptırdım. Bunları yaparken de belediyenin cebinden para çıkmadı. Kocaeli’de CHP’li belediye bir baraj yaptırdı ve oraya tam 3,5 milyar dolar para harcadı. Bakanlık dönemimizde çatışmaların olduğu yerlere gidip evleri bir yıl gibi bir süre de yaptırdım” ifadelerini kullandı. “Dersimize çalıştık, vatandaşımıza güveniyoruz” “Ankara hepimizin gurur kenti” diyerek sözlerini sürdüren Özhaseki, “Bura ile ilgili aylardır çalışıyoruz. Neler yapabilirizi tespit ettik. Dersimize çalıştık. Vatandaşımıza güveniyoruz. Ulaşımda ne yapacağımız belli, bizim çevre projelerimiz belli, ticareti, sanayiyi nasıl geliştireceğiz belli, gençler için kadınlar için neler yapacağımız belli. Kahramankazan’da da yapılacak olanlar bellidir. Saray bölgesinde fabrikalarımızın altyapı sorunu var. Buranın da altyapısını bitireceğiz. Bir kent meydanı ve yeraltı otoparkımız var. Bunu da bitireceğiz. Köy yollarımızda bir sıkıntı var. Sıcak asfalt yapacağız herkes köylerinde rahatça gidip gelecek. Stadyum işimiz var. Bunu da bitireceğiz. Otobüslerimiz bir yere kadar gidiyor sonra aktarmalar başlıyor. Onları da yapacağız” açıklamasını yaptı. “Ne bandı çıkıyor ya. Kumpas işini siz mi ele aldınız?” Ankara’da ilçelerle birlikte 5 bin adet projelerinin bulunduğunu söyleyen Özhaseki, “Bunları yapmaya bizim gücümüz yeter. Bütün taahhütlerimizi kitap haline getirdik. Başka adaylar da çıktı. Özellikle 2 dönemdir aday olan ve kaybeden CHP adayı hala projelerini söyleyemedi. Türkiye’nin en güzel kentine adaysan projelerini yaz, altına imzanı at ve insanlar ne yapacağını bilsinler. Niye adaysın kardeşim sen, hiç projen yok senin. Laf olsun diye proje söylenmez, bilgi, tecrübe ister ve bu biz de var. Ankara’ya aday olmuşsanız projelerini söyleyeceksin, altına imzanı da atacaksın. Ne yazık ki yazdıramadık. MHP ile bir ittifak kurduk. Bizim meselemizin millet, bayrak, devlet meselesi olduğunu her yerde söylüyoruz. Karşı tarafta da bir ittifak var. Sakladıkları, utandıkları bir ortak var, ortağınızı söyleyin, açığa çıkartın diyoruz. Onu ne yazık ki söyleyemiyorlar. 2 gün önce izledim Mansur Bey şöyle diyor, ‘Yakında ne bantlar çıkacak göreceksiniz.’ Ne bandı çıkıyor ya, kumpas işini siz mi ele aldınız? Ne halt ediyorsunuz, kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz? Bunlardan o kadar çok iftiraya uğradım ki, o kadar montaj, o kadar yalana maruz kaldım ki” dedi.
Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve her iki partinin ilçe yöneticileri katıldı.
(İLK-BC -
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