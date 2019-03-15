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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Mehmet Özhaseki:'Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar' İzle

Mehmet Özhaseki:'Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar' İzle

Özhaseki konuşma

( ANKARA - 1) Mehmet Özhaseki:"Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar"-"Yeni Zelanda'da cuma esnasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun diyorum"-"Rakiplerimin şahısları, özelleri beni ilgilendirmiyor Bu konuda bir cümle etmeyeceğim diye altını çizdim"-"Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar"-"Kimlerle ittifak yaptıklarını net bir şekilde söylemelerini istiyorum" ANKARA

Şehit Basın Toplantısı Toplantı 


- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki basın toplantısı düzenledi.

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