Mehmet Özhaseki:'Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar' İzle
Özhaseki konuşma
( ANKARA - 1) Mehmet Özhaseki:"Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar"-"Yeni Zelanda'da cuma esnasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun diyorum"-"Rakiplerimin şahısları, özelleri beni ilgilendirmiyor Bu konuda bir cümle etmeyeceğim diye altını çizdim"-"Karşıma çıkan adayların bir projelerini görmedim. Belediyeciliği bilmiyorlar"-"Kimlerle ittifak yaptıklarını net bir şekilde söylemelerini istiyorum" ANKARA
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım