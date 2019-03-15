Mehmet Özhaseki:'Beni korkutan bir şey var. Karşıdaki kişiye mesajlar atıyor. 'Fakülte diplomanı iptal ettiririm' diye mesaj atıyor. Bunlar şantaj değil mi? 'Parayı alırsam bütün bunlara göz yumacağım ama ödemezsen sen görürsün gününü.' İzle