Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mehmet Özhaseki:“Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım”

Mehmet Özhaseki:“Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım”

- Özhaseki’nin açıklaması

( ANKARA )- “Güzel Ankara için fikri olan, söyleyeceği olan, vizyon ortaya koyan kim varsa başımıza taç ederek birlikte yürümeye niyetliyiz” ANKARA

Yarış Hatıra Fotoğrafı Maneviyat 


- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibariyle bütün bunları yaparken ben değil, biz duygusuyla hareket edeceğiz” dedi.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığını değerlendiren Özhaseki, “Dünyada devletlerin yarıştığı kadar artık şehirlerde yarışıyor. Elde bulunan sınırlı imkanlardan maksimum pay alabilmek adına bütün şehirler kendi değerlerini öne çıkartıyorlar. Ankara bu ülkenin kalbidir, başşehir, maneviyat dolu ve Ankara başşehir olduğu gibi birçok işte de başşehir olması lazım. Burası ticaret, sanayi, kültür-sanat, spor şehri. Bütün bu özelliklerin olduğu Başkentin bütün bu konularda da mutlaka başşehire layık şekilde en önde olması lazım. Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibariyle bütün bunları yaparken ben değil, biz duygusuyla hareket edeceğiz. Katkı vermek isteyen kim varsa, bu işte ben de varım diyen kim varsa fikrini önemseyip, onları ciddiye alıp birlikte değerlendireceğiz. Geçmişte emek veren herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da güzel Ankara için fikri olan, söyleyeceği olan, vizyon ortaya koyan kim varsa başımıza taç ederek birlikte yürümeye niyetliyiz” açıklamasında bulundu. Açıklamaların ardından Özhaseki, ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (İLK-BC-
İlgili Foto Galeriler
Şehitliği En Büyük Ödül SayıyorlarŞehitliği En Büyük Ödül Sayıyorlar
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı