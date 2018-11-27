

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, “Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibariyle bütün bunları yaparken ben değil, biz duygusuyla hareket edeceğiz” dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Özhaseki, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığını değerlendiren Özhaseki, “Dünyada devletlerin yarıştığı kadar artık şehirlerde yarışıyor. Elde bulunan sınırlı imkanlardan maksimum pay alabilmek adına bütün şehirler kendi değerlerini öne çıkartıyorlar. Ankara bu ülkenin kalbidir, başşehir, maneviyat dolu ve Ankara başşehir olduğu gibi birçok işte de başşehir olması lazım. Burası ticaret, sanayi, kültür-sanat, spor şehri. Bütün bu özelliklerin olduğu Başkentin bütün bu konularda da mutlaka başşehire layık şekilde en önde olması lazım. Ankara’nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibariyle bütün bunları yaparken ben değil, biz duygusuyla hareket edeceğiz. Katkı vermek isteyen kim varsa, bu işte ben de varım diyen kim varsa fikrini önemseyip, onları ciddiye alıp birlikte değerlendireceğiz. Geçmişte emek veren herkese teşekkür ederiz. Bundan sonra da güzel Ankara için fikri olan, söyleyeceği olan, vizyon ortaya koyan kim varsa başımıza taç ederek birlikte yürümeye niyetliyiz” açıklamasında bulundu. Açıklamaların ardından Özhaseki, ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. (İLK-BC-

