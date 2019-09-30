Mehmet Muş'tan 'Yargı reformu ilk paketi' açıklaması
mehmet muş'un açıklamaları
( ANKARA )AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:- "Su ürünleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz"- "Marmara, Karadeniz ve Boğazlarda ışıkla avlanmayı yasaklıyoruz"- "İnternet sitelerine kısıtlama değil içeriğe kısıtlama getiriyoruz"- "Seri ve Basit Yargılamayı getiriyoruz"- "Kıdemi 15 yılı aşan avukatlara yeşil pasaport alma hakkını getiriyoruz"- "Uzun tutukluk sürelerini bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkartıp, soruşturma aşamasına kadar bir zaman dilimi koyup süre içerisinde iddianamenin hazırlanmasını, yapılmamışsa gözaltına alınanın serbest bırakılmasını öngören bir düzenleme"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım