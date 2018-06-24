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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, oyunu kullandı

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, oyunu kullandı

- oy kullanması

İran Seçimleri 

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( ELAZIĞ )- AK Partili Ağar, oyunu kullandı ELAZIĞ

- İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Tolga ağar, oyunu kullandı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemi sürüyor. AK Partili Ağar’da Yunus Emre İlköğretim Okulunda oyunu kullandı. 24 Haziran seçimleri için yaptıkları çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Ağar, “Bugünde tabi ki demokrasi bayramının taçlandığı gün. Bende her vatandaşımız gibi oyumu kullandım çıkacak sonuç ne olursa olsun ülkemize, milletimize, hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendik. Artık bundan sonra söz milletin. Allah vatana, millete, hemşerilerimize hayırlı uğurlu etsin” dedi.
(FP-HİV-
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