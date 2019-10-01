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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi - TBMM Haberi

Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi - TBMM Haberi

- 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören - Törene katılanlar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koyması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Törenin bitişiYeni yasama yılı başlıyor - 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi TBMM (AA) - 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Mithat Sancar, Levent Gök ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

Saygı Duruşu Yasama Yılı 

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