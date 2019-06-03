Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Meclis Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Haberi

Meclis Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı Haberi

Meclis Başkanının konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Ramazan Ayı Güvenlik Güçleri İslam Sınır Ötesi Allah 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bayram, zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına vesile olacaktır inşallah" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayının sonuna gelindiğini kaydetti.
Yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, dostluk duygularının yeniden güçlendirildiğini belirten Şentop, "Kardeşimizin derdiyle hemdert olmaya, elimizden geldiği kadar elemleri, acıları, ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Yeni bir gönül dünyasıyla geleceğe şevkle, azimle ve ümitlerle yöneldik. Nihayet bayrama ulaştık" ifadesini kullandı. Şentop, Bayramların milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek, insanların birbirini sevmesi ve gözetmesi için bir vesile olduğunu ifade ederek şunları dedi: "Zor günler geçiren dünyamızın, insanlığın barışına katkı sağlayacak, İslam dünyasından yayılacak bir sevgi ve huzur rüzgarına bayram bir vesile olacaktır inşallah. Başta sınır boylarında, sınır ötesinde, ülkemizin ve milletimizin emniyeti için hayatını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, kıymetli milletvekillerimizin, aziz milletimin bütün fertlerinin ve bütün dünya Müslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur kapısını aralamaya bir vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi gönülden selamlıyorum."
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı