Meclis Başkanı Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov'u kabul etti - TBMM
- Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un gelişi - Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un KAmilov'u karşılaması ve görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u kabul etti.Meclis Başkanı Şentop'un kabulü, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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