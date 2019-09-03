Meclis Başkanı Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti (1) - TBMM
- TBMM Başkanı Şentop'un Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabulü - TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul etti TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Türkiye - Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.
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