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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da seçim afişlerine suç duyurusu

Manisa'da seçim afişlerine suç duyurusu

- - MHP Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan'ın açıklaması - MHP Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan: - " Manisa Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tüm otobüs duraklarına İY Parti cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in resim ve afişleri izin alınmaksızın asıldı"MANİSA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Demirci İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan, İYİ Parti'nin seçim afişlerini ilçedeki otobüs duraklarına izinsiz yapıştırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını, İlçe Seçim Kuruluna da başvuru yaptıklarını belirtti.
Parti binasında basın toplantısında düzenleyen Ayhan, ilçedeki otobüs duraklarına İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in seçim afişlerinin izin alınmadan asıldığını öne sürdü.Söz konusu afişlerin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün resminin tam karşısına yapıştırılarak birliktelik görüntüsü verilmek istendiğini iddia eden Ayhan, şöyle konuştu:" Manisa Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki tüm otobüs duraklarına İYİ Parti adayı Meral Akşener'in resim ve afişleri izin alınmaksızın asıldı. Yapılan görüşmelerde İYİ Parti İlçe Başkanı Haluk Şenyurt, olaydan haberinin olmadığını söyleyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır. Bir başkan ve teşkilat düşünün ki afişlerin nereye ve kimler tarafından asıldığından haberi olmayacak kadar aciz.Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan da kilitli ve anahtarları da müdürlükte bulunan billboardlara afişlerin nasıl ve kimler tarafından asıldığını bilmediğini belirtmiştir. MHP Demirci İlçe teşkilatı olarak konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İlçe Seçim Kuruluna da başvuru yaparak afişlerin söktürülmesini talep ettik."

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