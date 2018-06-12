Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Maliye Bakanı Naci Ağbal Rize’de

Maliye Bakanı Naci Ağbal Rize’de

Maliye bakanının konuşmaları

Yarış Lyon Bild Mali Müşavir 

-Detay

( RİZE ) RİZE

- Maliye Bakanı Naci Ağbal bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi. Rize Belediyesi’nin 17 adet semt sahası açılışına katılan Ağbal, burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile penaltı yarışı yaptı. Bu sarada kaleyi Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap korudu. Açılışın ardından Rize Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret eden Ağbal muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı. Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini bulduğunu dile getiren Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor” şeklinde konuştu.
Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, “Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız. Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan" ifadesini kullandı. Ağbal burada gerçekleşen programın ardından Rize Ticaret Odası'nı, Esnaf Odaları Birliğini ve Rize Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı