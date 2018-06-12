Maliye Bakanı Naci Ağbal Rize’de

-Detay



( RİZE ) RİZE



- Maliye Bakanı Naci Ağbal bir dizi ziyaret için Rize’ye geldi. Rize Belediyesi’nin 17 adet semt sahası açılışına katılan Ağbal, burada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile penaltı yarışı yaptı. Bu sarada kaleyi Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap korudu. Açılışın ardından Rize Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret eden Ağbal muhasebeci ve mali müşavirlerin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getirerek, sorunların çözümü noktasında hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı. Türkiye genelinde yeniden yapılandırma kanununa başvuru sayısı 1 milyon 6 bini bulduğunu dile getiren Ağbal, "1 milyon 6 bin vatandaşımız müracaatını yaptı, şu ana kadar 6,8 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Gerçekten tarihi bir fırsat, özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkanlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Sunulan ödeme seçenekleri hakkında bilgi veren Ağbal, “Ben olağanüstü bir başvuru bekliyorum. Bu sene bütçemize buradan 15-16 milyar liralık bir gelir gelecek ama diğer taraftan vatandaşlarımız da borçlarını vadeye yaymış olacaklar, 36 aya kadar ödeme imkanı var. Hem vatandaş memnun olacak hem de bizler memnun olacağız. Cezaları tamamen siliyoruz, vergilerin yarısını hatta yüzde 80’ini almıyoruz, o da büyük bir imkan" ifadesini kullandı. Ağbal burada gerçekleşen programın ardından Rize Ticaret Odası'nı, Esnaf Odaları Birliğini ve Rize Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

