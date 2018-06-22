Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Bunlar 24 Haziran seçimlerinde şimdi dört şirinleri oynuyorlar, bize olduklarından farklı gözüküyorlar” Haberi

-bakan ağbal konuşması

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( BAYBURT ) BAYBURT



- Seçim çalışmalarını memleketi Bayburt’ta sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal Arpalı Beldesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek vatandaşlara hitap etti. "24 Haziran akşamı ya milletçe hep beraber sevineceğiz, güçleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz ya da birtakım dış mihraklardan beslenen, dış mihrakların kurduğu oyunlarla karşımıza farklı kılıklarla çıkan, sözden başka hiçbir eseri olmayanların bir anda bu ülkeye tekrar eski Türkiye'yi yaşatmasıyla karşı karşıya kalırız” diyen Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve yine MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere gidiyoruz. AK Parti, MHP, AK Parti'ye, MHP'ye gönül veren bütün kardeşlerimiz Cumhur İttifakı şemsiyesi altında Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı olarak aday gösterdi. Bu seçim bilin ki Türkiye'nin yarınlarını belirleyecek önemli bir seçim. Hepimizin vebali, sorumluluğu var. Bu seçimlerde sizlerin desteği ile Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olarak bağrımıza, gönlümüze basacağız. 24 Haziran akşamı ya milletçe hep beraber sevineceğiz, güçleneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz ya da birtakım dış mihraklardan beslenen, dış mihrakların kurduğu oyunlarla karşımıza farklı kılıklarla çıkan, sözden başka hiçbir eseri olmayanların bir anda bu ülkeye tekrar eski Türkiye'yi yaşatmasıyla karşı karşıya kalırız." “Şimdi 4 şirinleri oynuyorlar” Millet İttifakı’nın olduklarından farklı göründüklerini ifade eden Ağbal,“Bunlar 24 Haziran seçimlerinde şimdi dört şirinleri oynuyorlar, bize olduklarından farklı gözüküyorlar, özgürlüklerden bahsediyorlar. Özgürlükleri en son ağızlarına alacak olanlar bunlar. Bunlar değil miydi üniversite kapılarından genç kızlarımızı döndüren? Bunlar değil miydi başörtülü olduğu için devlet dairesinde çalışmak isteyen öğretmen kardeşlerimize kapının dışını gösteren? İnancından dolayı işini yapmak isteyen işletmeye, esnafa Maliyecileri gönderen bunlar değil miydi? Bunlar kalkmış özgürlüklerden bahsediyorlar. Allah göstermesin 24 Haziran'da yanılıp şaşsak bunlar gelse bunlar o eski Türkiye'yi tekrar hortlatacaklar, tekrar o eski günlere döneceğiz. Siz bakmayın bugün 'özgürlük' diye mavra attıklarına, tekrar eski oyunları, eski numaraları devreye sokacaklar. Birtakım oyunlar üzerinden tekrar başörtülü kız kardeşimizin başörtüsünü gündeme getirecekler. Devlet dairelerinde getirilen bu huzur ortamını tekrar bozacaklar. Bugün başı açık, başı örtülü bir ayrım var mı, konuşuyor muyuz?" şeklinde konuştu.

Beldede esnaf ziyareti de yapan Ağbal'a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Arpalı Belde Belediye Başkanı Şadi Terzi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti. (BK-AT)

