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11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Maliye Bakanı Naci Ağbal: “2018’in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %7.4 oranında büyüdü”

Maliye Bakanı Naci Ağbal: “2018’in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %7.4 oranında büyüdü”

bakan detay

İftar Yemeği Darbe Girişimi İran Seçimleri Terör Örgütü Büyüme Oranı 

-katılanlardan detay
-bakan konuşma
-bakana hediye verilmesi
-ulaşım:Hatay'dan geçilecek

( HATAY ) HATAY

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2018’in ilk çeyreğinde %7.4 oranında olduğunu belirtti.
AK parti Hatay İl başkanlığı tarafından İş adamlarına yönelik iftar yemeğine katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek Hatay’ı sizlerle beraber büyüttüysek, inşallah önümüzdeki dönemde de ekonomimizin gelişmesi noktasındaki katkıları yapacağız”dedi.
Türkiye ekonomisinin 2018’in ilk çeyreğinde Yüzde 7.4 büyüdüğü belirten Bakan Ağbal,”Hepimizin yüzünü güldüren, bizleri sevindiren bir büyüme oranını 2018’in ilk çeyreğinde de gördük. Nedir, 2018’in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %7.4 oranında büyüdü. Gerçekten 2017 yılı başında ekonomide almış olduğumuz kararları, yapmış olduğumuz düzenlemelerin etkisi ekonomide açık bir şekilde görülüyor”dedi.
Bakan Ağbal açıklamasını şöyle sürdürdü; “2016 üçüncü çeyreğinde alçak terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişiminden sonra üçüncü çeyrekte bir daralma meydana geldiyse de ardından hızlı bir şekilde aldığımız kararlardan sonra da ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber yaşadık. Ve 2017 yılında Türkiye ekonomisi %7.4 büyüdü. 2018 ilk çeyreğinde de bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 1990’lı yıllar Türkiye ekonomisinin kayıp yılları oldu. 1990 ila 2000’lı yıllar arasında Türkiye ekonomisi yol kazaları geçirdi 4 yılda dört defa yol kazası geçirdi. Dört tane ekonomik krizi sığdırdık. neden basiretsiz ekonomik yöntemler yüzünden istikrarsız siyasetçiler yüzünden 12 yıl boyunca elde ettiğimiz büyüme oranı yüzde 3.4 oldu. Şimdi 2012 ile 2018 arasına bakalım aynı dönemde ne olmuş Türkiye ekonomisi yaklaşık 2 kat daha büyümüş yüzde 6 civarında olmuş. 16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek Hatay’ı sizlerle beraber büyüttüysek, inşallah önümüzdeki dönemde de ekonomimizin gelişmesi noktasındaki katkıları yapacağız. Son 16 yıldır elde ettiğimiz kazanımları, ortaya çıkan Türkiye faturasını paylaşmak istiyorum. Zaman zaman son 16 yılda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Hâlbuki son 16 yıllık Türkiye ekonomisi, önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ilerlemeler sağladı, gelişmeler sağladı. Ve bugün 2023’e giden süreçte, Türkiye ekonomisi bu 16 yıllık kazanımlarını inşallah 24 Haziran seçimlerinde koruyacak ve önümüzdeki süreçte inşallah bu kazanımları daha da güçlendireceğiz”
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