Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Güven mektubunun takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçi İbrahim'in en küçük çocuğu 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alması - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim, eşi, çocukları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.
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