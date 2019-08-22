Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA

Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Güven mektubunun takdimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Büyükelçi İbrahim'in en küçük çocuğu 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alması - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim, eşi, çocukları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

Hatıra Fotoğrafı 

İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Erdoğandan Bahçeliye ZiyaretErdoğandan Bahçeliye Ziyaret
İmamoğlundan Anıtkabir Ziyaretiİmamoğlundan Anıtkabir Ziyareti
Sahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk EdiyorSahiller Boşaldı, İstanbul Seçmeni Bodrumu Terk Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı ZiyaretCumhurbaşkanı Erdoğandan Anlamlı Ziyaret
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı