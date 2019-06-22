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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahmut Arslan: 'İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık?' - ANKARA

Mahmut Arslan: 'İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık?' - ANKARA

Mahmut Arslan: "İşten atılmalara, sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık?" - ANKARA - HAK - İŞ sendikasının CHP Genel Merkezi önünde düzenlediği mitinge katılanlardan görüntüler - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıANKARA (AA) - HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu Belediyesinden işten çıkarılan işçilerle "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ardından CHP Genel Merkezi önünde düzenlenen mitinge katıldı.
(2)HAK - İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "31 Mart 2019 seçimlerinden hemen sonra belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı olarak, HDP'li belediye başkanları henüz mazbatalarını almadan sendikalarımıza saldırdılar. Henüz mazbatalarını almadan belediye başkanlığı koltuğuna oturmadan sendikalarımıza yönelik bir operasyon başlatıldı. Sözde sendika diyen kendilerine bir kısım taşeron örgütler işbirliği yaptılar ve bizim iş yerlerimize saldırdılar, üyelerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler, sürgün ettiler. Bununla beraber sendikalarımızdan koparamadıkları arkadaşlarımızı işten attılar. Bütün bu süreçlere, işten atılmalara, sendikal baskı nedeniyle sendikalarımızdan istifa etmelere, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık?"

İstifa Belediye Başkanlığı Sürgün 

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