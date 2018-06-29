Mahir Ünal: 'Sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak' - ANKARA
Mahir Ünal: "Sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak" - ANKARA - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yemini, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak."AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak."