Mahir Ünal:'S-400’lerin yeri tespit edilmedi” İzle

-Ünal’dan yakın ve uzak planlar

-Ünal’ın açıklaması



( KAHRAMANMARAŞ ) Mahir Ünal:"S-400’lerin yeri tespit edilmedi”- AK Partili Ünal’dan S 400’lerin konum çalışmaları devam ediyor KAHRAMANMARAŞ



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S 400 füzelerinin yer tespiti ile ilgili savunma bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Memleketi Kahramanmaraş’ta gazetecilerle birlikte düzenlenen toplantıda konuşan Ünal, Kahramanmaraş’ın hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir konumda yer aldığını anımsattı. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü söyleyen Ünal, “Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil. Ama daha önce parriotların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş’ın da önemli bir nokta olduğunun işareti. Ama Savunma Bakanlığı nasıl bir koordinat oluşturacak, henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Ben, Pazartesi günü Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile beraberdik İstanbul’da kendisine sorduğumda, ‘çalışmalarımız devam ediyor’ dedi.



