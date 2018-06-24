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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Mahir Ünal:'Milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanı inşallah burada balkon konuşması yapacaktır.'

Mahir Ünal:'Milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanı inşallah burada balkon konuşması yapacaktır.'

Ünal açıklama

( ANKARA - HD) Mahir Ünal:"Milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanı inşallah burada balkon konuşması yapacaktır."-"İçişleri Bakanlığı'mızın yaptığı açıklamaya göre en güvenli seçimlerden birini yaşadık. Ülkemize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemi ülkemize hayırlı olsun"-"Oyların güvenliği bizim namusumuzdur. AK Parti 16 yıldır millet iradesinin egemenliği için mücadele vermektedir. Burada bazı siyasi parti ve adayları uyarıyorum. Bu tahrikin, itibarsızlaştırmanın sonuçları son derece yaralayıcı sonuçlar doğurabilir"-"AA'nın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. AA'nın yetkilileri sandık başkanlarından, ıslak imzalı sonuçları alarak giriyor. Burada bir şaibe olması söz konusu değil. Devletin kurumları üzerinden oluşturulan ağır tahrik kabul edilebilir değil. Seçimlerin sonuçları netleşmeden, AA ve YSK üzerinden başlatılan tahrik ve manipülasyon kabul edilebilir bir şey değil. Buradan sesleniyorum, bunun sonuçları bu adaylarındır."-"Milletin iradesinin tecellisidir. Her siyasi parti saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanı inşallah burada balkon konuşması yapacaktır." ANKARA

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- AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamlarda bulundu.
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