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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahir Ünal: 'Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek' - KAHRAMANMARAŞ

Mahir Ünal: 'Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek' - KAHRAMANMARAŞ

Mahir Ünal: "Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek" - KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesindeki esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbeti - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın konuşması"Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Terör örgütü PKK'nın telsizlerinden 'AK Parti ve MHP kaybetmelidir' diye telsiz anonsu geçenlerin neyi amaçladıklarını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek, Elbistan buna müsaade etmeyecek"KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terör örgütü PKK'nın telsizlerinden 'AK Parti ve MHP kaybetmelidir' diye telsiz anonsu geçenlerin neyi amaçladıklarını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek, Elbistan buna müsaade etmeyecek." dedi.
Ünal, Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde seçim ofisi önünde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, vatandaşlardan Türkiye genelinde yerli ve milli olan, milliliği sonuna kadar hak eden Cumhur İttifakı'na oy vermelerini istedi.31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın alacağı oyu bekleyenler olduğunu ifade eden Ünal, "O gün eğer Cumhur İttifakı'nın oyunda bir azalma olursa Türkiye düşmanlarının hangi gazetelerinin, hangi televizyonlarının Almanya'da, Avrupa'da ve Amerika'da hangi manşetleri atacağını biliyoruz. Terör örgütü PKK'nın telsizlerinden 'AK parti ve MHP kaybetmelidir' diye telsiz anonsu geçenlerin neyi amaçladıklarını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı Allah'ın izniyle güç kaybetmeyecek, Elbistan buna müsaade etmeyecek." dedi.
Ünal gençlerin, talep ve isteklerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Gençlerimiz bizim gibi değil. Gençlerimiz 16 - 17 yıldan beri gelişimin, değişimin ve dijital dünyanın gençleri olarak yetişiyorlar. Bizim ihtiyaçlarımızla gençlerin ihtiyaçları çok farklı. O yüzden bu şehirleri geçmişe göre değil, gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre dizayn etmemiz gerekiyor. Şehirlerimizde yüksek zekalı çocuklarımızın gelişimini ve eğitimi karşılayacak bilim, sanat merkezlerinin olması gerekiyor. Çocuklarımızın sportif yetkinliklerini ve yeteneklerini yukarı çıkaracak, spor komplekslerinin olması gerekiyor. Şehirlerimizde doğal su kaynaklarının korunması ve atık suyun dönüştürülmesi ve arıtılması gerekiyor. Şehirlerimizde çöpün, katı atığın enerjiye dönüştürülmesi gerekiyor. Geleceğin şehirlerini kurmak için vizyon gerekiyor."Ünal, daha sonra esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

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