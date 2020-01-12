Mahir Ünal; “10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı”

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın açıklamaları

- Toplantıya ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Balıkesir ziyaretinin Ayvalık etabında düzenlenen kahvaltı da toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ayvalık’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’nda bulunan ve restore edildikten sonra otel olarak kullanılmaya başlanılan tarihi Despot Evi’nde gerçekleşen kahvaltılı basın toplantısın da Balıkesir genelindeki genel ve yerel basının sorunlarını dinleyen Mahir Ünal önemli açıklamalarda bulundu. Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı’nın yanı sıra; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, AK Partili il ve ilçe yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, gazetecilik ile bu şerefli mesleği kullanarak, kendilerine basın mensubu süsü verenler de dahil olmak üzere yerel medyanın yaşadığı bir çok sorun masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, iki gün önceki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha kutlayarak, “Biz AK Parti olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak gittiğimiz her ilde basın emekçileriyle bir araya geliyoruz. Bizim için yerel medyanın sorunlarını dinlemek son derece önemli. Şu anda belki farkında değiliz ama önümüzdeki süreçte yerel medya ve haber ajansları daha kıymetli bir hale gelecekler. Çünkü insanlar artık kendi bölgeleriyle, hatta kendi mahalleriyle ilgili haberleri de okumak istiyorlar. Çünkü sahiden de insanlar, içinde yaşadıkları mahallenin sorunlarının da dile getirilmesini istiyorlar” dedi.

Günümüzde internet medyasının artmasıyla birlikte yerel basının kendi içerisinde otokontrolünü sağlaması gerektiğine işaret eden Mahir Ünal, “Çünkü, vatandaşın biri bir haber sitesi kuruyor; sonra o haber sitesi üzerinden 10 yada 20 yıldan bu yana bu işe emek veren, bünyesinde onlarca insan çalıştırmış, maliyeye kaydolmuş, vergisini vermiş bir basın emekçisiyle aynı statüde yoluna devam ediyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bazı düzenlemeleri getireceğiz. Tabi bu noktada gazetecilerin kendi aralarındaki örgütlenmelerini de çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Basın Sorumlularından 10 yıllık gazetecilerle, 10 günlük gazetecileri aynı kefeye koymamalarını ve basın sektöründe alın teri dökenlerle, kendisine gazetecilik süsü verenleri aynı statüde görmemelerini talep eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerin ve hatta siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda hassas olmaları gerektiğine inandığını kaydetti.

Yerel yönetimlerle, yerel medyanın ilişkilerinin de bu çizgide bir ilişkisinin olması gerektiğini belirten Mahir Ünal, “Bu noktada bir şeyleri yazmamak üzerine değil, tam tersi bir şeyleri doğru yazmak üzere konumlandırmak lazım. Bu tabi ki önümüzdeki süreçte yavaş yavaş inşallah değişecektir.” dedi.

Sohbet havasında gerçekleşen basın toplantısında acil gereken yipranma konusundan, sürekli basın kartı sahiplerinin yrsil pasaport veripmesine kadar onrmli konular dile getirildi.

Ünal, basın mensuplarıyla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı sonra il danışma kurulu toplantısına katılmak üzere Balıkesir' e hareket etti (SS-BT)



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