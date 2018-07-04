Lütfü Türkkan, İsmet Yılmaz, Aytun Çıray, Akif Çağatay Kılıç, milletvekilliği kayıtlarını yaptırdı - TBMM

- Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın açıklamaları - İsmet Yılmaz'ın kayıt yaptırması - İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın kayıt yaptırması - Akif Çağatay Kılıç'ın kayıt yaptırmasıMilletvekilleri kayıt yaptırıyor - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan: - "Yeni dönem aynı zamanda parlamenterlerle beraber milletin de bu sistemi sorgulayacağı bir dönem olacak" TBMM (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Yeni dönem aynı zamanda parlamenterlerle beraber milletin de bu sistemi sorgulayacağı bir dönem olacak." dedi. 24 Haziran'da gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatalarını alan milletvekilleri TBMM Şeref Holü'nde kayıt işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Partili Türkkan, yeni Meclis ve yeni sistemin nasıl olacağına dair çok bilgilerinin bulunmadığını ve çıkan kararnamelere baktıklarında gördükleri şeyin ise "Meclisin denetleme yetkisinin önemli ölçüde elinden alınması" olduğunu öne sürdü.Türkkan, "Yeni dönem aynı zamanda parlamenterlerle beraber milletin de bu sistemi sorgulayacağı bir dönem olacak." ifadesini kullandı.Bir gazetecinin, "Partinizden Fahrettin Yokuş'un, 'Eğer iktidar ile MHP arasında bir çatlak oluşursa taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyiz.' açıklaması oldu. Bu da AK Parti'ye yeşil ışık şeklinde yorumlandı. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusu üzerine Türkkan, şunları söyledi:"Ben orada yeşil, kırmızı, sarı bir ışık görmedim. Sayın milletvekilimizin kendi şahsi kanaati olarak değerlendiriyorum. Bu, grubumuzu ilzam eden bir beyanat değildir. Üstelik sayın milletvekilimizin açıklamasının tamamını okuduğumuzda şunu görüyoruz: 'Memleketin hayrına herhangi bir iş yapıldığında İYİ Parti olarak biz buna destek veririz.' Bunu ben de söylüyorum. Memleketin hayrına olan işlerin tabii ki destekçisi olacağız ama memleketin hayrına görmediğimiz işlerin de direk karşısında duracağız."Gazetecilerin, "Meclis'e Millet İttifakı olarak girdiniz. Meclis'te de Millet İttifakı devam edecek mi?" sorusu üzerine Türkkan, Meclis'te sadece İYİ Parti olarak devam edecekleri dile getirdi.Öte yandan AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da Meclis'e ailesi ile birlikte gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.Kayıt sırasında Erdoğan'a eşi Fatih Erdoğan, 11 yaşındaki oğlu Ahmet Emre, 4 yaşındaki Muhammet ile 6,5 yaşındaki üçüzler Ayşe Betül, Ali İsmail ve Mustafa Halit eşlik etti.Milletvekili Erdoğan'a rozetini oğlu Ahmet Emre taktı.Asuman Erdoğan, basın mensuplarına ve Meclis personeline, Türk çayı ile iki kişilik sinema bileti hediye etti.Bu arada Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Meclise gelerek kayıt işlemini yaptı.