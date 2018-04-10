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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için seminer - BEYRUT

Lübnan'da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için seminer - BEYRUT



: - Beyrut 'taki UNESCO salonu - Katılımcılardan detaylar - Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debur'un konuşması - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların fotoğraf ve tablolarından detaylarBEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut 'ta İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusunu görüşmek için seminer düzenlendi.
Beyrut 'taki UNESCO salonunda "Kelepçeler altında hayaller ölmez" başlığıyla düzenlenen seminere Lübnan'daki Filistinliler ve hukukçu aktivistler katıldı.
Seminerde hazır bulunan Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Debur programda yaptığı konuşmada, "Evlatlarımız öldürüldü; evsiz kaldı, sığınmacı durumuna düştü ve zindanlara atıldı. Ancak aradan geçen yetmiş yıla rağmen işgal altındaki vatanımıza geri dönüş hayali yıkılmadı." dedi.
Debur, bu yetmiş yılda toplumun her kesiminden insanın tutuklandığını, sayının yılda 14 bin 300, günde ise 40 Filistinliye yükseldiğini belirtti.
Seminere tele konferans sistemiyle Filistin'den bağlanan Esir İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İsa Karaki de Birleşmiş Milletler'den "İsrail'e her türlü ırkçılığı yapan, açık bir şekilde çocuk haklarını ihlal eden işgalci bir devlet" şeklinde davranmasını istedi.

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