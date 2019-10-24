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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara 'Taleplerinizi dinlemeye hazırım' mesajı (1) - BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara 'Taleplerinizi dinlemeye hazırım' mesajı (1) - BEYRUT

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara "Taleplerinizi dinlemeye hazırım" mesajı (1) - BEYRUT

: - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın konuşmasıBEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bir haftadır hükümet karşıtı protestolarını sürdüren eylemcilerin taleplerini dinlemeye hazır olduğunu belirtti.
Avn, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana devam eden protestolara ilişkin yaptığı konuşmada, "Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcilerinizle bir araya gelmeye hazırım." dedi.
Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Avn, daha önce Lübnan'ı bağımsız ve egemen kılan çığlıkların boşa gitmediği gibi günlerden beri meydanlardan duyulan çığlıkların da boşa gitmeyeceğini söyledi.

İfade özgürlüğünün herkes için saygı duyulan bir hak olduğunu belirten Avn, gösterilerce yolların kapatılmasına işaret ederek ancak halkın seyahat ve hareket hakkının da kısıtlanmaması gerektiğini ifade etti.
Başbakan Saad el - Hariri'nin birkaç gün önce duyurduğu reform paketinin, Lübnan'ı finansal ve ekonomik çöküntüden kurtarmanın ilk adımı olacağını savunan Avn, şunları kaydetti:"O reform paketi sizlerin ilk başarısı oldu. Çünkü sizler o reform paketinin önündeki tüm engelleri kaldırarak hızlıca onaylanmasına yardımcı oldunuz. Bu reform kararlarını takiben bir dizi mevzuat gelmelidir."

Canlı Yayın Politika Ekonomik Kriz Hükümet Hükümet Karşıtı 

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