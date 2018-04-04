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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Liderler üçlü zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi

Liderler üçlü zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi

Liderlerin gelişi

Terörle Mücadele Sivil Ölüm Üçlü Zirve Çekim İnsani Yardım 

-fotoğraf çekimi

( ANKARA -HD) ANKARA

- Üçlü zirve için Türkiye’de bir araya gelen liderler, zirve öncesinde aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi için Türkiye’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı için bir araya geldi. Liderler, aile fotoğrafı sonrasında Suriye’de ateşkesin sağlanması, Astana ve Soçi’de alınan kararların sahaya nasıl yansıdığı, sivil ölümlerin önüne geçilmesi, insani yardımlar, normalleşme sürecinin başlaması ve Türkiye’nin Suriye bağlamında terörle mücadelesi konularının görüşüleceği üçlü zirveye geçecek.
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