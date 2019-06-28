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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Liderler G20 İçin Bir Arada - Erdoğan Zirveye Geldi

- Liderler G20 İçin Bir Arada - Erdoğan Zirveye Geldi

LİDERLERDEN GÖRÜNTÜ

İngiltere Çekim 

-TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİLMESİ

( OSAKA ) - Liderler G20 için bir arada- Erdoğan zirveye geldi OSAKA

- G20 Zirvesi'nin ilk gününde, üye ülkelerin liderleri Osaka şehrindeki INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirve alanına giriş yaptı. Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Lİderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 üyesi ülkelerin liderleri sabah erken saatlerden itibaren zirvenin gerçekleştirileceği INTEX Uluslararası Fuar Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Japonya saati ile sabah 11.15 te fuar alanına gelirken, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Therasa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu liderler, karşılamanın ardından toplu fotoğraf çekim törenine katıldı.

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