Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi



-. Libya’ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye büyük millet meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi. Oylamaya 509 milletvekili katıldı.

325 milletvekili ‘evet’ oyu kullanırken, 184 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda hazır bulundular. Saadet Partisi ise ‘evet’ oyu kullanacağını ilan etmesine rağmen, ‘hayır’ oyu kullandı.



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