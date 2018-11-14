Kurum:'(Sıfır Atık Projesi) Uygulamaya hızlı geçen belediyelere gümüş, altın ve platin şeklinde ödül vereceğiz' - ANKARA
Kurum:"(Sıfır Atık Projesi) Uygulamaya hızlı geçen belediyelere gümüş, altın ve platin şeklinde ödül vereceğiz" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) Belediyelerimize teşvik vereceğiz. Uygulamaya hızlı geçen belediyelere gümüş, altın ve platin şeklinde ödül vereceğiz, destek vereceğiz. "