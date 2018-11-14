Kurum: '(Sıfır Atık Projesi) 8 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda bu uygulamaya geçildi' - ANKARA
Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 8 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda bu uygulamaya geçildi" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Sıfır Atık Projesi) 8 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunda bu uygulamaya geçildi."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Sıfır Atık Projesi'ni 2023'te tüm Türkiye'de uyguladığımız zaman yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız."