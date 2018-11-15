Kurum: '(Mekansal Strateji Planı) Mekansal planlamayla birlikte önümüzdeki 50 yıllık süreci planlamak istiyoruz' - İZMİR
Kurum: "(Mekansal Strateji Planı) Mekansal planlamayla birlikte önümüzdeki 50 yıllık süreci planlamak istiyoruz" - İZMİR - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik Yılı Açılışı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıİZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018 - 2019 Akademik Yılı Açılışı'na katıldı. "Bu çarpık kentleşme ve bu çarpık kentleşmeyle mücadele bizi oldukça yoruyor""Mekansal stratejik plan, doğru yatırımlara, arazinin doğru kullanımına, ulaşım akslarının, lojistik alanlarının doğru kullanımına medan verecek çok önemli bir düzenleme. Buna ilişkin 81 ilimize yazılar yazdık. Üniversitelerimizle beraber bu süreci takip ediyoruz""Bu planlamayı inşallah yapıyoruz. Ve yaptığımız zaman tarımın tarım arazisinde, ulaştırmanın yine bu arazileri besleyecek şekilde , turizmin turizm alanında, sanayinin sanayi alanında olmasını sağlayacak, ülke genelinde bölgesel istihdamı arttıracak düzenlemeyi yapacağız""Biz bu mekansal planlamayla birlikte önümüzdeki 50 yıllık süreci planlamak istiyoruz"