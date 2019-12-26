Kurum: '(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bilimsellikten uzak bir söylemdir' - ANKARA
Kurum: "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bilimsellikten uzak bir söylemdir" - ANKARA - Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi. (5)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir." dedi.
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