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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurum: '(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bilimsellikten uzak bir söylemdir' - ANKARA

Kurum: '(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bilimsellikten uzak bir söylemdir' - ANKARA

Kurum: "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bilimsellikten uzak bir söylemdir" - ANKARA - Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Kanal İstanbul'a ilişkin basın toplantısı düzenledi.
(5)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kanal İstanbul'un depremi tetikleyeceği iddiası) Bu iddia bilimsellikten uzak bir söylemdir." dedi.

Deprem Basın Toplantısı Toplantı 

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