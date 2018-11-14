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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kurum: '(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı' - ANKARA

Kurum: '(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı' - ANKARA

Kurum: "(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Kurum: "(İmar barışı) Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşımız uygulamadan faydalandı."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İmar barışı) Beklentimiz, yaklaşık 14 - 15 milyon vatandaşımızın faydalanması."Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, imar barışı uygulamasına bugüne kadar yapılan başvurularla yaklaşık 6 milyon lira bedel yatırıldığını bildirdi.

Lyon Bild 

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