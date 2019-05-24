Kurum: 'Bu baraj inşası bittiği zaman, inanın bu bölge, bugünkünden çok daha iyi bir sürece gelecek” - ARTVİN
Kurum: "Bu baraj inşası bittiği zaman, inanın bu bölge, bugünkünden çok daha iyi bir sürece gelecek” - ARTVİN - Bakan Kurum'un konuşması - Vatandaşlarla konuşmasından detaylar - Kurum: - "Bu baraj inşası bittiği zaman, inanın bu bölge, bugünkünden çok daha iyi bir sürece gelecek”ARTVİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yusufeli’nde vatandaşlara hitap etti.
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