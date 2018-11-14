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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kurum: '(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız' - ANKARA

Kurum: '(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız' - ANKARA

Kurum: "(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu."(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız"

Allah 

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