Kurum: '(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız' - ANKARA
Kurum: "(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız" - ANKARA - Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu."(Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması) Önümüzdeki yıl içinde teslim edilir ve inşaatına da inşallah önümüzdeki yıl başlarız"