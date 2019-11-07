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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurtulmuş: 'Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan bir ülkedir' - ERZURUM

Kurtulmuş: 'Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan bir ülkedir' - ERZURUM

Kurtulmuş: "Türkiye hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmayan bir ülkedir" - ERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Erzurum Valiliğine gelişi - Kurtulmuş'un Valilik şeref defterini imzalaması ve fotoğraf çekimi - Erzurum Valisi Okay Memiş'in konuşması - Numan Kurtulmuş'un açıklamaları - Hediye takdimiERZURUM - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti.

Çekim 

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