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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurtulmuş: 'Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var' - ÇORUM

Kurtulmuş: 'Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var' - ÇORUM

Kurtulmuş: "Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var" - ÇORUM - AK Parti'nin İskilip seçim bürosu açılışı - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşması"Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var" - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: - "Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var"ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,"Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var" dedi.
Partisinin seçim çalışmaları kapsamında Çorum 'a gelen Kurtulmuş, İskilip ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı.
Burada parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yapılan ilk seçimin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin belediye seçimi olma özelliğini geride bırakarak genel seçim havası kazandığını belirterek, şunları kaydetti:"Türkiye'de 1994'den bu yana yerel yönetimlerde bir model var, Recep Tayyip Erdoğan modeli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya koyduğu önemli bir model var. O zaman belediyeyi CHP'den aldığında, çöpler ve çukurlar vardı, gençler bunu hatırlamaz. İstanbul'dan kaldırımdan karşıya geçerken pantolonlarımızın paçasını çekerdik, çöp suları paçalarımıza bulaşmasın diye. Allaha çok şükür çok büyük hizmetler yapıldı. İstanbul bir dünya şehri, diğer şehirlerimizde aynı şekilde belediye hizmetlerinden çok büyük paylarını aldılar" ifadelerini kullandı.Geçen yıllarda Türkiye'nin büyük badireler atlattığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Sandıklarda bir türlü yenemedikleri Tayyip Erdoğan'ı, Gezi Parkıyla, 17 - 25 Aralık'la ve 15 Temmuzla yenmek ve hükümeti yok etmek istediler. Sert kayaya çarptılar, milletin karşısında bütün hesapları dağıldı param parça oldular. Şimdi ne yazık ki başka bir şey denemeye çalışıyorlar. Bu seçimlerde AK Parti karşıtı bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki sandıklarda bu sefer başka bir yolla hükümeti devirmek istiyorlar. Bu millet ona müsaade eder mi, siz yanımız da durdukça biz dünyanın bütün zalimlerine kafa tutarız."Beka meselesinin gündeme gelmesinin muhalefeti rahatsız ettiğini belirten Kurtulmuş, Gezi Parkı ve 6 - 7 Ekim olaylarına bazı siyasetçilerin destek verdiğini dile getirdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:"31 Mart seçimleri Türkiye'nin bir beka meselesidir. Bunu söyledikçe, bazı muhalefet partilerinin, özellikle CHP'nin insanları bozuluyor. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık. Bu ülkeyi, öyle şuna buna teslim edecek değiliz. Biz bu ülkeyi Suriye haline getirmeyi müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi param parça etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve dirlik içinde hep birlikte güçlü Türkiye için yürüyeceğiz."

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