Kurtulmuş: '(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını görüyoruz' - İSTANBUL
Kurtulmuş: "( İstanbul ) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını görüyoruz" - İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (3)
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