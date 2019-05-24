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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kurtulmuş: '(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını görüyoruz' - İSTANBUL

Kurtulmuş: '(İstanbul) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını görüyoruz' - İSTANBUL

Kurtulmuş: "( İstanbul ) Seçimleri üzerinden hepimizin ortak ideallerine hangi saldırılar olacağını görüyoruz" - İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşması - Toplu fotoğraf çekimiİSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.
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Çekim Saldırı 

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