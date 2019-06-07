Kurtulmuş: “İmamoğlu’nun maskesinin nasıl düştüğünü gördünüz” Haberi

-Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları



( ORDU )- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:- "İlk başlarda kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisiydi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz” ORDU



- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği hakaretlere ilişkin, “İlk başlarda kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisiydi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz” dedi.

Kurtulmuş, Ordu ziyareti kapsamında Mesudiye ilçesinde vatandaşlar ile buluştu. Yoğun bir kalabalığın katıldığı programda vatandaşlara seslenen Kurtulmuş, 23 Haziran tarihinde tekrarlanacak olan İstanbul seçiminin öneminden bahsetti. Ordulu vatandaşlardan destek isteyen Kurtulmuş, bütün dünyanın tekrarlanacak olan İstanbul seçimini konuştuğunu hatırlattı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Ordu-Giresun Havalimanında, Ordu Valisi Seddar Yavuz hakkında söylediği hakaretleri hatırlatarak, siyasetin hoşgörü işi olduğuna vurgu yaptı. Kimsenin böyle bir hakkı olmadığına değinen Kurtulmuş, kendilerinin parti olarak şimdiye kadar kimseye hakaret etmediklerini belirtti.

“İmamoğlu’nun maskesinin nasıl düştüğünü gördünüz” CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, ilk başlarda sempatik göründüğünü, son günlerde ise yüzündeki maskenin düştüğünü belirten Kurtulmuş, “Bir belediye başkan adayı, hem de ilk çıktığında bakın. Ne kadar sempatik ve herkese güzel görünen bir ifade. Kızmayan, sinirlenmeyen, herkesi kucaklayan, derdinde ve telaşında görünen birisi. Azıcık bir zorlukla karşılaşınca, yüzündeki maskenin nasıl düştüğünü gördünüz. Yüzündeki sırların nasıl dökülmeye başladığını gördünüz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Siyaset yapacağız diye, siyasette mücadele edeceğiz diye kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele bu kişi devleti temsil eden, o ildeki devletin otoritesini temsil eden bir vali ise ona hakaret etmek, hatta tehditte bulunmak kimsenin hakkı değildir, haddi değildir. Bu yanlışı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Ergün Taşcı, ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.



