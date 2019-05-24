Kurtulmuş: 'Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını istiyorlar' - İSTANBUL
Kurtulmuş: "Dünyayı yeniden dizayn süreçlerinde Müslüman milletlerin söz sahibi olmamasını istiyorlar" - İSTANBUL - İftara katılanlardan görüntüler - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un salona gelişi - Dua edilmesi - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşmasıİSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım