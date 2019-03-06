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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kurtulmuş: ''(AK Parti-MHP ittifakı) Bir masa başı ittifakı değildir'' - ANKARA

Kurtulmuş: ''(AK Parti-MHP ittifakı) Bir masa başı ittifakı değildir'' - ANKARA

- Sincan'da STK'larla buluşma - AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun'un konuşması - Sincan Belediye Başkanı ve adayı Murat Ercan'ın konuşması - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasıANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sincan'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.(1)

Sivil Toplum 

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