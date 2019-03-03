Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Adana Valiliğini ziyaret etti İzle
Valilik binasına gelişi
-Şeref defterini imzalaması
( ADANA ) ADANA
-. Bir dizi ziyaret için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Valilik binasında Adana Valisi Demirtaş ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Ersoy, şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Demirtaş ile bir süre sohbet etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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