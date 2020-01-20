Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, taksici eğitim programında konuştu Haberi

- -Ali Yerlikaya konuşma

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( İSTANBUL )- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- “2023’e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının üzerinde hedefler koyduk” İSTANBUL



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir sektör. Hedeflerimiz çok büyük. 2023’e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının üzerinde hedefler koyduk” dedi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen “Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı” açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerinin ardından tarihi yarımada bölgesinde çalışan taksicilere verilen eğitimle birlikte, taksi şoförlerinin turizme katkılarının ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor. “Turizm gelirlerinin tabana yayılması esas” İstanbul’da ilk 6 ayda 5 bin, ikinci 6 ayda 10 bine çıkacak taksicinin eğitilmesinin planlandığını ifade eden Bakan Ersoy, “Turizmde kalıcı ve istikrarlı politikalar üretebilmek için turizm gelirlerinin tabana yayılması esas olmalı. Turizmden ne kadar çok vatandaşımız pay alabilirse turizm politikaları o kadar kalıcı ve sürdürülebilir oluyor. Bu açıdan sizler de direk olmasa da indirekt paydaşlar içerisinde birinci sırada yer alıyorsunuz. Biz de özellikle hizmet içi eğitimlerle ilgili çalışma kararı aldık. Bu bağlamda ilk 6 ayda 5 bin, ikinci 6 ayda 10 bine çıkacak İstanbul’daki taksicinin eğitimi planlanıyor. Siz mesleğinizin gereğini yerine getirmediğiniz zaman ister istemez hukuki olmayan alternatifleriniz doğuyor. Sonra doğal olarak devlete başvuruyorsunuz. Bir şekilde mağduriyetinizin giderilmesini istiyorsunuz. Ama düşünmüyorsunuz ki o mağduriyetin ilk çıkış noktası sizlersiniz. Siz önce mesleğinize sahip çıkacaksınız. Siz gereği neyse yapacaksınız olmuyorsa zaten devlet gerekli düzenlemeleri hem kanun hem adli hem de kolluk gücünde yapacak” dedi.

“2023’e kadar dünya ortalamasının üzerinde hedefler koyduk” Turizmi bütün paydaşlarıyla birlikte yukarıya taşıyacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Turizm hem İstanbul için hem Türkiye için çok önemli bir sektör. Hedeflerimiz çok büyük. 2023’e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının üzerinde hedefler koyduk. Adım adım da bu hedeflerde ilerliyoruz. Burada önümüze hiçbir engel çıkmaması lazım. Herkes buna katılımcı bir şekilde destek verip turizm gelirlerinden pay alması gerekiyor. Katılımcı olan arkadaşlarımızla birlikte turizmi el birliğiyle yukarı doğru taşıyacağız” diye konuştu.

‘70 milyon turist 70 milyar dolar’ Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “İstanbul'a geçen sene 13 milyon 433 bin turist misafirimiz geldi. Bu yıl 15 milyon. Sayın bakanımız bir hedef koydu. ‘70 milyon turist 70 milyar dolar’ ve dünyada 5'nci olmak istiyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Beraber yapacağız. Her şey bu ülkeye ilk gelindiği andan itibaren kalpten gönle yansıyan o güzel gülümsemeye bağlı. Pasaport işlemi yapan polisimiz, kapıdan çıktığı andan itibaren ilk gideceği yere kim götürüyorsa onun tebessümü. Onun ‘Hoş geldiniz bizim ülkemize’, ‘Benim şehrime hoş geldiniz’ demesi. Bir algı oluşturarak misafirlerimizle iletişiminiz. Bu çok önemli. Her şey orada başlıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından taksicilere 3 gün boyunca verilecek eğitimlere başlandı.



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