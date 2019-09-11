Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Selahattin Gürkan ve Fatma Şahin - ANKARA
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın açıklaması - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin'in açıklamasıANKARA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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