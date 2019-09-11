Külliye'de Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı - Memduh Büyükkılıç ve Alinur Aktaş - ANKARA
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın açıklaması - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamaANKARA (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım