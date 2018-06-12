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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
'Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor' - MALATYA

'Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor' - MALATYA

"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor" - MALATYA - İftar programından detaylar - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin konuşması"Kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor" - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya 'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor" - "(TMO'nun kayısı alımı) Böylelikle ortada bir taban fiyat olacak ve tüccarın insafına Malatya lı çiftçilerimizi de bırakmamış olacağız"MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya 'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor" dedi.
Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy Mahallesi'ndeki iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda kentin özelinde tarımın gelişmesi noktasında çok önemli adamlar attıklarını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kayısıyla ilgili iddialarına değinen Bakan Tüfenkci, "Ülkesinde yapılanları bilmeyenler cumhurbaşkanlığına aday. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya 'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler ile millete akıl vermeye kalkıyor." diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, şehirde 2 milyon kayısı ağacının kesildiğini öne süren Akşener'in daha Malatya 'da kaç ağacın olduğunu bilmediğini vurguladı.Tüfenkci, şöyle devam etti:"Geçen yıl hastalık ve susuzluktan dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı. Yine Meral Akşener'in kayısı için önerdiğini biz hayata geçirdik ondan haberi yok. AK Parti hükümetleri olarak lisanslı depolara ciddi destekler verdik. Kayısıyı da lisanslı depo kapsamına aldık. Tarım ticaretinin gelişmesi için lisanslı depoların önemini çok önceden gördük, Türkiye’de yaygınlaştırılması için de teşvikler verdik." - "Lisans alan firma sayısı 140'lara ulaştı"Türkiye'nin neresinde lisanslı depo yapılırsa yapılsın oranın 5. Bölge teşviklerinden yaralanacağını dile getiren Tüfenkci, çiftçilerin ve birliklerin lisanslı depolara koydukları ürünlerin parasının da hükümet tarafından karşılandığını anlattı.Bakan Tüfenkci, kayısı ve diğer tarım ürünlerin sınıflandırılması noktasında da destek verdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:"Nakliye desteği veriyoruz, tarladan depoya kadar ton başına 25 lira veriyoruz. Bu ürünü teminat gösterip bankadan kredi çektiğinizde faizin tamamını karşılıyoruz. Lisanslı depoların gelişmesi noktasında çok ciddi anlamda teşvik verdik. Bugün lisans alan firma sayısı 140'lara ulaştı. Ton olarak da gerçekten hububatta 890 bin tona ulaştı, fındık, kayısı, zeytin gibi ürünleri de lisanslı depo kapsamına aldık. Bu anlamda da Malatya 'ya kayısı lisanslı deposunu kazandırdık."Lisanslı deponun tamamlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisine de kayısı alımı yaptıracaklarını bildiren Tüfenkci, "Böylelikle ortada bir taban fiyat olacak ve tüccarın insafına Malatya lı çiftçilerimizi de bırakmamış olacağız." ifadelerini kullandı

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