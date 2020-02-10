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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı'dan Akıncı'ya tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı'dan Akıncı'ya tepki

Arıklı'nın açıklamaları.

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-Detaylar

( KÜTAHYA )- Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı:- "Akıncı'nın yaptığı açıklamanın tek amacı; Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde rakibi pozisyonundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden oy devşirmeye çalışmak"- "Kıbrıs olarak şu an ayakta durabiliyorsak bu, Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir" KÜTAHYA

- KKTC Cumhurbaşkanı Adayı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Kıbrıs olarak şu an ayakta durabiliyorsak bu, Türkiye Cumhuriyeti sayesindedir. Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamanın tek amacı; Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde rakibi pozisyonundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden oy devşirmeye çalışmak" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Adayı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Prof. Dr. Erhan Arıklı, Anadolu Kalkınma ve İşbirliği Derneği'nin (AKİDER) davetlisi olarak geldiği Kütahya'da basın toplantısı düzenledi.
Akıncı'nın açıklamasına tepki gösteren Arıklı, "Mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye karşıtlığını körükleyecek şekilde demeçler vermesi, Türkiye'nin de Akıncı'ya cevaplar vermesi bizleri derinden üzüyor. Türkiye ve Kıbrıs et ve tırnak gibidir. Bir birinden ayrılamaz. Her iki halkın, her iki devletin birlikteliği bundan sonra devam etmesi gerekiyor. Anadolu Türklüğü 1571'de Kıbrıs'a can vermiştir. 1975'ten sonra da göçler oldu. Kıbrıs Türklüğü, Anadolu Türklüğünden ayrı değildir. Akıncı'nın ayrılık ve gayrılık varmış gibi bir durum ortaya koyması bizleri derinden üzmüştür. Ne Türkiye'nin ne de Kıbrıslı bir siyasinin ilhak gibi bir düşüncesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nden Kıbrıs'a yardımlar gelmektedir. Güvenliğimi Türkiye Cumhuriyeti sağlamaktadır. Dışarıda müzakere yapılırken Türkiye'nin desteği ile yapıyoruz. Şu an ayakta durabiliyorsak Türkiye Cumhuriyeti sayesinde duruyoruz. Akıncı bu demeci ile rakibi pozisyonundaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden oy devşirmeye çalışmaktadır. Akıncı'nın tek amacı Nisan ayındaki seçimlerde ikinci tura kalabilmektir. Yeniden Doğuş Partisi, Kıbrıs'taki seçimlerde ya cumhurbaşkanını kendi içinden çıkartacak ya da cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecektir" diye konuştu.

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