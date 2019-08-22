KKTC Başbakanı Tatar: 'Biz, Türkiye'ye güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz' - ANKARA
KKTC Başbakanı Tatar: "Biz, Türkiye'ye güvendik ve güvenmeye de devam edeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan - KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara 'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
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