Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: 'Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz' - MERSİN

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: 'Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz' - MERSİN

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz" - MERSİN - Mersin Valiliğinden detaylar - Şeref defterinin imzalanmasından görüntüler - KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın konuşması "Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz" - KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir" - "(Maraş konusu) Uluslararası hukuk çerçevesinde bazı girişimlerin yapılması suretiyle eski sakinlerinin de gelebileceği ortamın yaratılması ve Gazimağusa'nın daha bütünlüklü ve yaşanılabilir bir noktaya getirilmesi, KKTC ekonomisine çok büyük yarar sağlayacaktır.MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir." dedi.
Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin 'de, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.Vilayetteki konuşmasında, KKTC'nin Türkiye'ye ve Mersin 'e çok yakın bir Türk diyarı olduğunu belirten Tatar, halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek, şöyle konuştu:"Doğu Akdeniz'de son zamanlarda oldukça gelişmeler var. Hak ve çıkarlarımızın korunması için Türk hükümetinin aldığı kararlar bizleri çok memnun etmektedir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginliklerin, Kıbrıs'taki bu zenginliklerin paylaşımının sadece Rumlara değil aynı zamanda Türklere de ait olması dolayısıyla KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mavi vatan dediğimiz olguda gerçekten beraber hareket ederek deniz hukukuna göre ruhsatlandırma ve diğer iş birlikleriyle, uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan çalışmalar bizleri gerçekten çok ferahlatmaktadır."Kıbrıs halkının hak ve hukukunun korunduğunu aktaran Tatar, "İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.Tatar, KKTC'nin, Türkiye ve Mersin ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğunu hatırlatarak, Türkiye'den gelen insanların da kaynaşmasıyla, KKTC ekonomisinin geliştiğini ve büyüdüğünü vurguladı. - "Maraş'ın açılması sürecini doğru bir yol ve süreç diye değerlendiriyoruz"Bir gazetecinin "Kapalı Maraş'ın yerleşime açılması"na yönelik sürece ilişkin sorusu üzerine Tatar, şunları kaydetti:"Maraş, Mağusanın devamıdır. Gazimağusa şehrimiz bizim için çok önemli. Mersin Limanı'ndan gemiler Mağusa Limanı'na gidiyor; iki yer arasında direkt bağımız var. Maraş'ın da zaten bir bölgesi açık. Kapalı Maraş bölgesi ise sahilin olduğu yer. Çok da değerli bir yerdir. Uluslararası hukuk çerçevesinde bazı girişimlerin yapılması suretiyle eski sakinlerinin de gelebileceği ortamın yaratılması ve Gazimağusa'nın daha bütünlüklü ve yaşanılabilir bir noktaya getirilmesi, KKTC ekonomisine çok büyük yarar sağlayacaktır. Uluslararası hukuk bakımından da bazı sıkıntılar olabilecektir. Çünkü kapalı olduğu için eski bazı mal sahipleri, uluslararası mahkemelerde mallarına gidemedikleri için tazminat aramaktadırlar. O sıkıntılar aşılacaktır. Bunu bizim hükümetimiz gündeme getirmiştir. Şu anda envanter çalışmasından sonra bir süreç izlenecektir. Bunun için çeşitli çalışmalar ve girişimler sürüyor. Tabii ki Türk hükümetiyle istişare de edilecektir. Doğru bir yol, doğru bir süreç diye değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı olacaktır."Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gesi Uluslararası Allah Karbon Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı