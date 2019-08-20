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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
- KKTC Başbakanı Adana’da

- KKTC Başbakanı Adana’da

Ersin Tatar'ın otelden çıkması

-Ersin Tatar'ın araç ile otelden ayrılması

( ADANA ) ADANA

- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mersin’de bir dizi programa katılmak üzere havayolu ile Adana’ya geldi. KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi’nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere sabah saatlerinde havayolu ile Adana Havalimanı'na geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından karşılanan Tatar, kentteki bir otelde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Tatar, karayolu ile Mersin’e hareket etti. Başbakan Ersin Tatar'ın, ziyaretlerini tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55’de Adana’dan ayrılıp ülkeye döneceği öğrenildi. (UMT-
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