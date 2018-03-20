KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay : 'Israrlarına devam ederlerse, TPAO üzerinden kazı aşamasına geçeceğiz' - ANKARA
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay : "Israrlarına devam ederlerse, TPAO üzerinden kazı aşamasına geçeceğiz" - ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın ortak basın toplantısı düzenlemesi - KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenledi.